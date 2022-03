KAN AR BOBL ( Tregor ) salles des fetes Cavan Catégories d’évènement: Cavan

Samedi 12 mars – 15h – Chant à écouter L’équipe de Pennarpig / Centre de découverte du son propose l’organisation d’une sélection trégorroise pour le chant à écouter et à danser. Rendez-vous à 15h. Inscription : Silvi Toupin 0645536842 – [contact@cdson.org](mailto:contact@cdson.org) D’AR SUL 13 A VIZ MEURZH – KENSKRIVADEG AR SKOLIOU Dimanche 13 mars – 14h – Concours scolaires Ce dimanche, la salle des fêtes de Cavan accueillera près de 600 enfants (25 classes) venus de tout le Trégor et des différents systèmes bilingues (Diwan, Divyezh, Dihun). Pour nos petits chanteurs à la tête blonde, l’enjeu est de taille puisque les gagnants des différentes catégories iront défendre les couleurs du Trégor-Goëlo à la finale de Pontivy le 10 avril. De nombreux lots ont été offerts par des partenaires : visites, balades, livres, bonbons… Le jury, constitué de personnalités reconnues, aura bien du travail afin de départager tout ce monde ! Différentes associations de parents d’élèves auront préparé gâteaux, crêpes, café, chocolat… Un stand de livres et CD en breton permettra aux parents de faire le plein pour le plus grand plaisir des enfants. Animation musicale avec le duo Bougeard-Correc ! Entrée 3€ – Salle des Fêtes de Cavan – Pass sanitaire Organisation Ti ar Vro Treger-Goueloù

