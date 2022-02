Kan ar Bobl – Pays de Rennes, Vitré, Fougères, St Malo Parquet de Bal Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Kan ar Bobl – Pays de Rennes, Vitré, Fougères, St Malo Parquet de Bal, 5 mars 2022, Rennes. Kan ar Bobl – Pays de Rennes, Vitré, Fougères, St Malo

Parquet de Bal, le samedi 5 mars à 14:00

Pour vous inscrire, avant le 1er mars : [[communication@skeudenn.bzh](mailto:communication@skeudenn.bzh)](mailto:communication@skeudenn.bzh) Organisation : Skeudenn Bro Roazhon Dans le cadre de Sevenadur et du Mois du Breton

Gratuit

Qualifications au Kan Ar Bobl. Ouverts aux écoles, groupes, conteuses et conteurs, duos… ! Pays de Rennes / Vitré / Fougères / Saint Malo Parquet de Bal Ferme de la Harpe, 35000 RENNES Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Parquet de Bal Adresse Ferme de la Harpe, 35000 RENNES Ville Rennes lieuville Parquet de Bal Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Parquet de Bal Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Kan ar Bobl – Pays de Rennes, Vitré, Fougères, St Malo Parquet de Bal 2022-03-05 was last modified: by Kan ar Bobl – Pays de Rennes, Vitré, Fougères, St Malo Parquet de Bal Parquet de Bal 5 mars 2022 Parquet de bal Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine