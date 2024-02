Kan ar Bobl, grande finale de Pontivy Rue du Général de Gaulle Pontivy, samedi 20 avril 2024.

Kan ar Bobl, grande finale de Pontivy Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Le Kan ar Bobl rassemble les musiciens, chanteurs et conteurs de Bretagne sélectionnés lors de rencontres de pays pour la finale de Pontivy. Les concours se déroulent l’après-midi des samedi et dimanche. En parallèle, un grand village est installé sur le parvis du palais des congrès avec de multiples animations.

Samedi 20 début des concours dès 14h, atelier de technique vocale par Agnès Brosset à 15h, scène ouverte à 16h30. Concert des élèves du Conservatoire de musique à 17h, initiation à la danse en fest-noz à 18h30, remise des prix à 19h. Repas Boeuf session à 20h suivi d’un fest-noz animé par ARN’, Marchand/Menneteau/Lang, Eris, Fall Foen, et Guilloux/Couriaut

Dimanche 21 grand repas chanté à 12h, début des concours et jeux dès 14h, fest-deiz à 15h, KABaret à 15h30, grand concours de far à 16h30, et remise des prix à 19h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne contact@kan-ar-bobl.bzh

L’événement Kan ar Bobl, grande finale de Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté