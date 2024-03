Kan ar Bobl Bro Gerne 2024 Centre culturel l’Athéna Ergué-Gabéric, samedi 16 mars 2024.

Kan ar Bobl Bro Gerne 2024 Un concours de chant et de musique proposé en Cornouaille Samedi 16 mars, 14h00 Centre culturel l’Athéna Ouvert à tous, Gratuit

Cette année Ti ar Vro Kemper, Diwan Kemper et Div Yezh An Erge-Vras organisent le Kan ar Bobl (« Le chant du peuple ») dans le territoire du sud de la Cornouaille. Ce dernier se tiendra le samedi 16 mars 2024 à la salle L’Athéna d’Ergué-Gabéric.

Le Kan ar Bobl est un concours de chant breton, de musique bretonne et de culture bretonne qui se déroule dans les cinq coins de Bretagne et même ailleurs. Ce dernier a pour objectif de permettre à tous les musiciens, chanteurs et conteurs de faire reconnaître leur talent et leur envie de participer à la vie culturelle bretonne. Il est aussi reconnu pour être un moment de convivialité et pour valoriser l’immense richesse du patrimoine oral et musical de Bretagne.

Le Kan ar Bobl Bro Gerne 2024 se déroulera cette année dans les différentes salles du centre culturel L’Athéna d’Ergué-Gabéric.

Les participants pourront ainsi s’inscrire dans les catégories suivantes :

• Instruments solo (organisation : Ti ar Vro Kemper)

• Duos (organisation : Ti ar Vro Kemper)

• Chant à écouter (organisation : Ti ar Vro Kemper)

• Chant accompagné (organisation : Ti ar Vro Kemper)

• Chant à danser (organisation : Diwan Kemper et Div Yezh An Erge-Vras)

• Groupes musicaux (organisation : Diwan Kemper et Div Yezh An Erge-Vras)

• Scolaires (organisation : Diwan Kemper et Div Yezh An Erge-Vras)

Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez prendre contact avec Ti ar Vro Kemper : 02 98 90 70 43 | clelia@tiarvro-kemper.bzh

Programme détaillé :

Samedi 16 mars :

• 13h45 > 16h45 : concours de la catégorie « Scolaires » dans la salle de spectacles de l’Athéna (tout public – entrée libre)

• 14h : concours des catégories « Instruments solo » + « Duos » + « Chant à écouter » + « Chant accompagné » dans la salle jaune de l’espace d’activités (tout public – entrée libre)

• 14h > 18h : ateliers danse + gouren + découverte d’instruments + quizz en breton + petite restauration et bar dans les différentes salles de l’Athéna (tout public – entrée libre)

• 17h30 : remise des prix dans le hall d’entrée de l’Athéna (tout public – entrée libre)

• 18h > 21h : apéro-concert avec le Bagad An Erge Vras, Jean-Luc Le Mouël, Kildjate Moussa Albade/Quéré, le Bagad Penhars + concours des catégories « Chant à danser » + « Groupes musicaux » dans la salle de spectacles de l’Athéna (tout public – entrée libre)

• 20h30 > 21h : remise des prix dans le hall d’entrée de l’Athéna (tout public – entrée libre)

• À partir de 21h : Fest-noz avec TRIBĒ // Brass Band, Quenet/Ar Vern, Pétillon/Riou, Cariou/Léon, Ligen/Mazé, Quéré/Verveur et Berthou/Pérennès dans la salle de spectacles de l’Athéna (tout public – 7€ / gratuit pour les moins de 12 ans)

Lieu : Centre culturel L’Athéna (Route de Croas Spern 29500 Ergué-Gabéric)

Contact et renseignements : Ti ar Vro Kemper | 02 98 90 70 43 | clelia@tiarvro-kemper.bzh

