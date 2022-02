Kan ar Bobl à Brasparts Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh, le dimanche 20 mars à 14:00

Organisation : Kan ar Bobl Menez et le Parc naturel régional d’Armorique. Sélection Monts d’Arrée. Concours écoles, chants & musiques à écouter (à 14h) et chants & musiques à danser (à 16h) et fest-deiz. Salle des fêtes de Brasparts – Sal ar gouelioù Brasparzh Impasse de la Salle des Fêtes, 29190 Brasparts Brasparts Ty Huella Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T18:00:00

