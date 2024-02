Kan ar Bobl 2024 Place des ducs de Rohan Pontivy, samedi 20 avril 2024.

Kan ar Bobl 2024 Place des ducs de Rohan Pontivy Morbihan

Finale du Kan ar Bobl concours danse, chants, musiques le samedi et un dimanche consacré à la transmission (chants et contes).

KER KAB (espace de gratuité) restauration et goûter + animations (initiation aux danses, concours de palets, jeux bretons, concours de fars, jeux de piste à énigmes, fresque participative, initiation au breton, émissions de radio…).

FEST NOZ le samedi et le dimanche .

Place des ducs de Rohan Palais des congrès

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

