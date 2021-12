Saint-Brieuc Ti ar Vro-l'Ôté Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Kan ar Bobl 2022 Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Kan ar Bobl 2022 Ti ar Vro-l’Ôté, 22 janvier 2022, Saint-Brieuc. Kan ar Bobl 2022

du samedi 22 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Ti ar Vro-l’Ôté

Samedi 22 janvier à Pledran (salle horizon) pour les scolaires à partir de 14h. Noluèn Le Buhé, sera la marraine de cette édition. Concours suivi d’un concert de Noluèn Le Buhé et Régis Huisban Dimanche 23 janvier à Saint-Brieuc, à partir de 14h 30 à Ti ar Vro – L’Ôté (138, rue du Légué) Concours chant, conte et musique suivi d’un fest deiz (scène ouverte sur inscription)

Sur inscription

Rencontre du Pays de Saint-Brieuc pour le Kan ar Bobl 2022 Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T14:30:00 2022-01-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Ti ar Vro-l'Ôté Adresse 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc lieuville Ti ar Vro-l'Ôté Saint-Brieuc