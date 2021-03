Saint-Brieuc Ti ar Vro-l'Ôté Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Kan ar Bobl 2021 – Rencontre du Pays de Saint-Brieuc Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Kan ar Bobl 2021 – Rencontre du Pays de Saint-Brieuc Ti ar Vro-l’Ôté, 5 juin 2021-5 juin 2021, Saint-Brieuc. Kan ar Bobl 2021 – Rencontre du Pays de Saint-Brieuc

Ti ar Vro-l’Ôté, le samedi 5 juin à 14:00

Les conditions sanitaires de ce début d’année ne permettent pas au Kan ar Bobl de se dérouler comme habituellement. Les candidats seront donc filmés, dans chaque pays, et visionnés et entendus par le jury réuni lors de la finale à Pontivy, le dimanche 4 juillet 2021, qui sera organisée en mode confiné.

Le jury briochin se réunira au Ti ar Vro – l’Ôté le samedi 5 juin. Inscriptions possibles jusqu’au 30 mai.

Inscirption jusqu’au 30 mai. Gratuit

Concours de chant, conte et musique. Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Ti ar Vro-l'Ôté Adresse 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc