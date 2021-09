Kamuyot – Ohad Naharin Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, 15 février 2022, Bezons.

Kamuyot – Ohad Naharin

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le mardi 15 février 2022 à 20:30

Quand les danseurs déboulent sur scène, un vent de folie joyeuse et contagieuse s’empare du public ! _Kamuyot_, imaginé en 2003 par le chorégraphe israélien Ohad Naharin pour le Young Ensemble de la Batsheva, est un show festif et généreux, une aventure commune entre danseurs et spectateurs, une expérience unique, une vague déferlante, débordante d’énergie et de frénésie rythmique. Repris par Josette Baïz et les danseurs de la Compagnie Grenade, l’espace scénique devient le lieu d’une célébration jubilatoire et participative où vous sentirez le souffle du mouvement vous ensorceler !

de 8 à 23€

Repris par Josette Baïz

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T20:30:00 2022-02-15T21:30:00