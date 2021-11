Reims Reims Marne, Reims KAMUYOT / Josette Baïz – Cie Grenade Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

KAMUYOT / Josette Baïz – Cie Grenade Reims, 9 avril 2022, Reims. Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard Général Leclerc

2022-04-09 19:00:00 – 2022-04-09 Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard Général Leclerc

Sur des génériques de séries cultes ou des mélodies pop japonaises, la compagnie Grenade, dirigée par Josette Baïz, s'empare d'une pièce détonante d'Ohad Naharin, figure phare de la danse contemporaine. Un show festif, électrisé par la virtuosité et l'énergie communicative de ses treize interprètes.

