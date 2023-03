Kamuyot SALLE DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN, 18 mars 2023, CONDETTE.

Kamuyot SALLE DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BOULONNAIS (LD-20-1165/1194/1195) présente : ce spectacle. Cie Grenade – Josette Baïz La compagnie Grenade donne l’occasion à de jeunes danseurs de reprendre des pièces emblématiques du répertoire contemporain. Il s’agit ici de « Kamuyot » de Ohad Naharin, pièce chorégraphiée pour la Batsheva dance company, la célèbre compagnie israélienne. Dans cette pièce, la chorégraphie casse la frontière entre danseurs et spectateurs et donne à voir une danse inventive et explosive qui célèbre la jeunesse et sa vitalité.

Votre billet est ici

SALLE DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN CONDETTE Rue Verte Pas-de-Calais

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BOULONNAIS (LD-20-1165/1194/1195) présente : ce spectacle.

Cie Grenade – Josette Baïz

La compagnie Grenade donne l’occasion à de jeunes danseurs de reprendre des pièces emblématiques du répertoire contemporain. Il s’agit ici de « Kamuyot » de Ohad Naharin, pièce chorégraphiée pour la Batsheva dance company, la célèbre compagnie israélienne. Dans cette pièce, la chorégraphie casse la frontière entre danseurs et spectateurs et donne à voir une danse inventive et explosive qui célèbre la jeunesse et sa vitalité.

.10.0 EUR10.0.

Votre billet est ici