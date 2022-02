KAMOONY Brasserie Communale, 25 février 2022, Marseille.

KAMOONY

du vendredi 25 février au samedi 26 février à Brasserie Communale

DJ SET KAMOONY Le 25/02 à partir de 20h Le 26/02 à partir de 17h —————– Après une première release remarquée en 2017 sur Red Lebanese, le label de Mad Rey, Kamoony enchaine avec un EP solo puis un Various sur Alelah Records, label de LB aka Labat. Plus récemment, c’est La Mamie’s qui lui ouvre ses portes sur sa dernière compilation : La Mamie’s Trip. De retour au studio ces derniers temps avec un album de prêt, un EP sur Red Lebanese dans les tuyaux, et un autre avec le pianiste de jazz Florian Pellissier à venir. Amateurs des rythmes organiques et humains, Kamoony prend un malin plaisir à les faire cohabiter avec tout l’héritage de Detroit & Chicago grâce à une maitrise du pitch et du tempo. Bref, Kamoony en a sous le coude et on sent la vague approcher très vite. —————– [https://soundcloud.com/kamoony](https://soundcloud.com/kamoony) kamoony.bandcamp.com/album/average-rookie

Entrée libre

♫DJ SET♫

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



