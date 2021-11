Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire, Sainte-Sigolène Kamishidou (dans le cadre de la fête des livres) Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Kamishidou (dans le cadre de la fête des livres) Sainte-Sigolène, 20 novembre 2021, Sainte-Sigolène. Kamishidou (dans le cadre de la fête des livres) Médiathèque l'échappée belle 6 rue de la découverte

2021-11-20 11:00:00

Sainte-Sigolène Haute-Loire Petites histoires drôles et tendres, sucrées salées, épicées de quelques notes de musique à grignoter en famille, entre amis, à volonté, à partir de 18 mois.

Durée entre 30 et 40 min selon les épices ajoutées.

