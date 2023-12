Kamishibaï : Plic, ploc, il pleut ! Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Kamishibaï : Plic, ploc, il pleut ! Médiathèque Violette Leduc Paris, 13 janvier 2024, Paris. Le samedi 13 janvier 2024

de 10h30 à 11h15

.Public enfants. gratuit

Lecture de kamishibaï autour de la pluie. Ça y est les portes de la bibliothèque Violette Leduc

ouvre à nouveau ! L’équipe de la section jeunesse a hâte de vous

retrouver ! Pour fêter nos retrouvailles, nous vous invitons à une lecture

de kamishibaï autour d’histoires sur la pluie. À partir de 3

ans jusqu’à 6 ans Gratuit

sur inscription : mediatheque.violette-leduc@paris.fr Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris Contact : +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

