Loire-Atlantique Paimbœuf «Kamishibaï» signifie littéralement «théâtre de papier». C’est une sorte de théâtre ambulant, d’origine japonaise, où des conteurs livrent leurs histoires en faisant défiler des séries d’images dans un butaï (théâtre en bois).

Venez tester avec nous cette technique de contes en famille !

