Kamishibaï musical "Le petit cheval bleu" avec l'Antenne du Conservatoire de Ribérac à la Médiathèque
Médiathèque 13, Place Charles de Gaulle Ribérac
2022-05-18 11:00:00

Ce mois-ci, l'Antenne du Conservatoire de Ribérac s'invite à la médiathèque pour une lecture "Kamishibaï" musicale ! Un petit théâtre en bois, un instrument de musique… une belle surprise à découvrir, pour petits et grands. Entrée gratuite sur inscription.

+33 5 53 92 52 20

