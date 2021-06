Paris Musée national des arts asiatiques – Guimet Paris Kamishibaï Musée national des arts asiatiques – Guimet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le kamishibaï, ou « théâtre de papier », est un dispositif narratif de rue, de tradition japonaise. Associant la parole d’un comédien au défilé d’images populaires, il est un spectacle ambulant. Ses histoires truculentes nous emmènent dans un Japon où les arbres ont un esprit, où les fleurs chuchotent à l’oreille… vous y trouverez même le secret d’une grue mystérieuse ! Lieu : Cour khmère Intervenant : Rachel Auriol

Sans réservation

