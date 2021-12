Frocourt Médiathèque de Frocourt Frocourt, Oise Kamishibaï in love Médiathèque de Frocourt Frocourt Catégories d’évènement: Frocourt

Oise

Kamishibaï in love Médiathèque de Frocourt, 22 janvier 2022, Frocourt. Kamishibaï in love

Médiathèque de Frocourt, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Des histoires d’amour, lues et animées … Des albums jeunesse accessibles à partir de 5 ans seront contés par le biais du kamishibaï ! _Comment séduire une princesse_ ou _Le tigre amoureux_ sont deux des histoires que vous pourrez écouter avec vos enfants. Lectures de Kamishibaï, théâtre japonais Médiathèque de Frocourt 17 rue du Moulin 60000 Frocourt Frocourt Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Frocourt, Oise Autres Lieu Médiathèque de Frocourt Adresse 17 rue du Moulin 60000 Frocourt Ville Frocourt lieuville Médiathèque de Frocourt Frocourt