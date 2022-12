Kamishibai : des histoires qui font peur (mais pas trop !) Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Kamishibai : des histoires qui font peur (mais pas trop !) Médiathèque Violette Leduc, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 18h00 à 19h00

. gratuit

Petit.e.s et grand.e.s courageux.ses (à partir de 5 ans) sont invités à découvrir ou redécouvrir le kamishibaï autour d’histoires qui font peur (mais pas trop !). À l’occasion des Nuits de la lecture, dont la thématique est la peur, petit.e.s et grand.e.s courageux.ses (à partir de 5 ans) sont invités à découvrir ou redécouvrir le kamishibaï autour d’histoires qui font peur (mais pas trop !). Gratuit sur inscription obligatoire : sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 55 25 80 20, aux horaires d’ouverture de la médiathèque, ou par courriel : mediatheque.violette-leduc@paris.fr Compte tenu du nombre de places limité, merci de prévenir en cas de désistement. Réservations ouvertes à partir du mercredi 28 décembre 2022. Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

© Médiathèque Violette Leduc

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Violette Leduc Adresse 18 rue Faidherbe Ville Paris lieuville Médiathèque Violette Leduc Paris Departement Paris

Médiathèque Violette Leduc Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Kamishibai : des histoires qui font peur (mais pas trop !) Médiathèque Violette Leduc 2023-01-21 was last modified: by Kamishibai : des histoires qui font peur (mais pas trop !) Médiathèque Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc 21 janvier 2023 Médiathèque Violette Leduc Paris Paris

Paris Paris