181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, le vendredi 11 février à 16:00

Kamishibaï : Petit théâtre Japonais- Conte « Kalia la licorne » et « L’epouvantail ». Gratuit- Sur inscription à partir de 4 ans Réservation au 02 40 24 18 81 ou accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr Places limitées

