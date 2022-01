Kamishibaï Club : « Lire avec des images » Ecole maternelle Les Coraux Le Robert Catégorie d’évènement: Le Robert

Ecole maternelle Les Coraux, le vendredi 21 janvier à 13:30

Lancement du Club Kamishibaï de la Bibliothèque du Robert ——————————————————— ### _ »Lire avec des images »_ **Section des Grands** Première séance du Club Kamishibaï de la Bibliothèque du Robert, qui a pour objectif principal de familiariser les enfants à une autre méthode de lecture issue de la culture japonaise. Déroulé de l’évènement : – Lecture du kamishibaï **_ »Sorcière cherche mari »_** – Loisirs créatifs : confection de mini-kamishibaïs – Remise de chèques lire, d’abonnements à la bibliothèque et de goodies. À l’issue de cet évènement, les participants seront invités à assister à des séances régulières, à la bibliothèque ou dans l’enceinte de l’école, au cours desquelles ils seront tour à tour spectateurs et acteurs.

Réservé aux élèves de l’école

Des lectures de kamishibaïs sur le thème de l’amour seront proposées aux enfants, accompagnées de jeux et de loisirs créatifs Ecole maternelle Les Coraux Cité La Croix 97231 Le Robert Le Robert

2022-01-21T13:30:00 2022-01-21T15:30:00

