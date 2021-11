Kamishibaï Club : « Lire avec des images » Bibliothèque municipale du Robert, 21 janvier 2022, Le Robert.

Kamishibaï Club : « Lire avec des images »

Bibliothèque municipale du Robert, le vendredi 21 janvier 2022 à 16:00

Lancement du Club Kamishibaï de la Bibliothèque du Robert ——————————————————— ### _ »Lire avec des images »_ Première séance du Club Kamishibaï de la Bibliothèque du Robert, qui a pour objectif principal de familiariser les enfants et leurs parents à une autre méthode de lecture, issue de la culture japonaise. À l’issue de cet évènement, les participants seront invités à assister à une séance mensuelle, au cours de laquelle ils seront tour à tour spectateur et acteur. Les séances du Club pourront être délocalisées (front de mer, quartiers, etc.). Déroulé de l’évènement : – 4 heures de lectures de kamishibaïs sur le thème de l’amour seront proposées aux familles. – Séquences lecture entrecoupées de jeux et de loisirs créatifs. – Les parents et les enfants seront initiés à la pratique du kamishibaï et pourront, s’ils le souhaitent, lire pour l’auditoire. Public : enfants âgés de 2 à 13 ans, accompagnés d’un adulte. Toutes les lectures seront signées en langue des signes.

Places limitées

Des lectures de kamishibaïs sur le thème de l’amour seront proposées aux enfants, entrecoupées de jeux et de loisirs créatifs

Bibliothèque municipale du Robert Rue Vincent Allègre 97231 Le Robert



