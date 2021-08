Marseille Cité de la musique Bouches-du-Rhône, Marseille KAMI OCTET Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cité de la musique, le vendredi 3 décembre à 20:30

WORKERS – UNE MUSIQUE POPULAIRE Kami Octet s’inscrit dans la tradition des grands ensembles de Jazz libre tels que le Big Band de Carla Bley ou le Liberation Music Orchestra de Charlie Haden. Une musique où l’écriture et l’improvisation sont utilisées à parts égales pour servir une narration. Une Musique Populaire qui s’inspire librement de combats qui ont marqué l’histoire sociale nord-américaine et européenne. Matière musicale et narrations de ce répertoire sont inspirées de textes, témoignages, récits, discours renvoyant à des moments historiques ou des faits de société qui ont marqué le cours de l’Histoire. PASCAL CHARRIER (GUITARE, COMPOSITION, DIRECTION), ÉMILIE LESBROS (CHANT, RÉCITATION) , LEÏLA SOLDEVILA (CONTREBASSE), YANN LECOLLAIRE (CLARINETTE BASSE), NICOLAS POINTARD (BATTERIE) , PAUL WACRENIER (PIANO) , JULIEN SORO (SAXOPHONE ALTO) , LÉO PELLET (TROMBONE)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T22:30:00

