Kami-Kami : une journée pleine d’émotions Salle Camus, 15 avril 2022, Lormont.

Kami-Kami, c’est un petit théâtre en bois entièrement imaginé pour les tout-petits. C’est un conte, sonore et interactif, qui prend racine dans le quotidien de bébé et qui l’amène à la découverte de ses émotions.Chaque journée est une nouvelle aventure, une possibilité infinie de découvertes et d’expérimentations. Bébé explore le monde et il s’interroge sur la tristesse, la colère, la peur et la joie. Pouvoir mettre un mot sur ce que l’on ressent, le signer, l’identifier ou le comprendre permet de grandir plus sereinement. Un univers singulier, drôle et poétique, se crée autour du Kamishibai. +d’infos : bettyblues.net Durée 25 min. À découvrir en vidéo [https://www.youtube.com/watch?v=pOzLtUJRitI](https://www.youtube.com/watch?v=pOzLtUJRitI) [Programmation annuelle jeune public](https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2)

Entrée libre sur réservation

Théâtre par la Cie Betty Blues, dans le cadre de la Quinzaine Petite enfance.

Salle Camus Brassens-Camus Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Lormont Génicart Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T09:15:00 2022-04-15T10:10:00;2022-04-15T10:30:00 2022-04-15T10:55:00