Kami-Kami Le Teich, 4 mai 2022, Le Teich.

Kami-Kami Médiathèque de l’Ekla 67 Rue des Pins Le Teich

2022-05-04 10:00:00 – 2022-05-04 11:30:00 Médiathèque de l’Ekla 67 Rue des Pins

Le Teich Gironde

Dans le cadre des rendez-vous du mercredi voici un conte en Kamishbaï par la Compagnie Betty BLUES.

Kami-Kami, c’ est un petit théâtre en bois entièrement immaginé pour les tout-petits. C’est un conte, sonore et interactif, qui prend racine dans le quotidien de Bébé et qui l’amène à la découverte de ses émotions. Chaque journée est une nouvelle aventure. Une possibilité infinie de découvertes et d’expérimentations. Bébé explore le monde et il s’interroge. Sur la tristesse, la colère, la peur et la joie.Théâtre d’objets, notes de musique et chants d’inspiration asiatique viennent bercer l’histoire. Spectacle à destination des plus petits….

gratuit. réservation conseillée.

+33 5 57 15 82 19

