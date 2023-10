Kamel Le Magicien Théâtre Déjazet Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 13 octobre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

A partir de 25 euros

Kamel Le Magicien est de retour au Théâtre Déjazet pour son nouveau spectacle ” Crois en tes rêves “

Pour son nouveau spectacle, Kamel nous invite à croire en nos rêves à la manière de Walt Disney. Il nous embarque dans son univers magique pour nous rappeler que « si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ! » Walt Disney.

Cette fois il nous transporte dans un voyage intimiste où il se raconte et relate son histoire en nous émerveillant avec des nouveaux tours de magie pour le plus grand plaisir des plus petits et des plus grands (À partir de 6 ans).

Dans son spectacle familial, Kamel défiera les lois de la physique, nous réservera aussi des tours de mentalisme et surtout il rendra hommage à sa grand-mère qui l’a toujours poussé à croire en ses rêves.

Son nouveau show sera rythmé de moments forts et d’émotion intenses avec la promesse de réaliser son propre rêve d’enfant enfin voler comme Superman

Théâtre Déjazet 41 Bd du Temple 75003 Paris

