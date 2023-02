Kamel Le Magicien – Crois en tes rêves ! THEATRE DEJAZET PARIS Catégories d’Évènement: 75003

Kamel Le Magicien – Crois en tes rêves ! THEATRE DEJAZET, 11 février 2023, PARIS. Kamel Le Magicien – Crois en tes rêves ! THEATRE DEJAZET. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-03-26 16:00. Tarif : 25.0 à 46.0 euros. KLM Productions (PLAT-D-2021-06) présente ce spectacle. " CROIS EN TES REVES "Pour son nouveau spectacle, Kamel nous invite à croire en nos rêves.Il nous embarque dans son univers magique pour nous rappeler que "si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire !"Pendant une heure trente, il réserve à son public, une véritable expérience participative et mémorable avec des tours de mentalisme, de grandes illusions mais aussi de close up.Son nouveau show sera rythmeì de moments forts et d'eìmotion intenses avec la promesse de reìaliser son propre rêveenfin voler comme Superman !Informations pratiques : A partir de 6 ansPARKINGS : 50 rue de Malte 75011 OU132, rue du Temple – 75003 Paris• Métro Ligne 3, 5, 8, 9 et 11 : République• Bus 20, 56, 65, 75• Station Vélib n° 3004 et 11037Réservation PMR : 0148875255

A partir de 6 ans

PARKINGS : 50 rue de Malte 75011 OU

132, rue du Temple – 75003 Paris

• Métro Ligne 3, 5, 8, 9 et 11 : République

• Bus 20, 56, 65, 75

• Station Vélib n° 3004 et 11037 Réservation PMR : 0148875255 .2023-02-25. Votre billet est ici

