KAMEL – KAMEL NOUVEAU SPECTACLE COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries, mardi 23 avril 2024.

Kamel entre dans son premier jour d’école, se sentant à la fois excité et anxieux. Il fait la connaissance de différents camarades, chacun ayant ses propres personnalités et aspirations. Les rivalités sportives et les groupes sociaux variés, Kamel se retrouve au cœur d’un tourbillon d’expériences. Le public est invité à se plonger dans cette histoire universelle de croissance et de découverte de soi.

Tarif : 18.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-23 à 20:00

COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE LA PALMERAIE C.CIAL 13480 Cabries 13