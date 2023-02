KAMEL IGMAN CABARET SAUVAGE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

KAMEL IGMAN CABARET SAUVAGE, 12 février 2023, PARIS. KAMEL IGMAN CABARET SAUVAGE. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 15:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros. SAUVAGE PRODUCTIONS présente ce concert A l'occasion de le saint valentin, Kamel Igman vous donne rendez-vous, le dimanche 12 février 2023 à 15h00, au Cabaret Sauvage. Kamel Igman est un chanteur kabyle. Il a d'abord commencé dans la chanson en solo au début des années quatre-vingt, avant de fonder, avec Azwaw Oussadi, le groupe Igman qui le fait connaître au grand public. En 2010, Igman sort son album intitulé Tiziri, dont la thématique aborde essentiellement les sujets de l'amour et de la joie. Dans cet album, il interprète deux chansons en duo avec la chanteuse Nassima.

