Kamel Abdat – Migration comique LE REPUBLIQUE-SALLE 1, 11 mars 2023, PARIS.

Kamel Abdat – Migration comique LE REPUBLIQUE-SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:00

Le République (2-1074865) présente ce spectacle. Kamel Abdat – Migration comique Pitch : Kamel Abdat revient en France après deux années de retraite spirituelle en Algérie (il attendait son visa, quoi !). Dans son nouveau one-man-show, Migration comique, il nous raconte sa vie d’ex-Algérien, de comédien à mi-temps, d’ancien prof de lettres, et de migrant-comique. De l’Algérie « nouvelle » à la France « post-covid », il aborde les sujets de l’actualité : la guerre en Ukraine, les révolutions, le fanatisme, la solitude, les chaînes d’info, Boutef, la religion et l’amour. Il nous pose des questions essentielles : comment être un Bouddhiste quand on est algérien ? Comment être Djihadiste quand on s’appelle François-Xavier ? Pourquoi il n’y a pas de mariage pour tous au Maghreb ? Et bien d’autres questions très pertinentes pour comprendre que le monde d’aujourd’hui c’est vraiment du grand n’importe quoi ! Kamel Abdat Kamel Abdat

LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS 1 Bld Saint Martin Paris

