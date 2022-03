Kamel Abdat et Malik Belkhodja à l’Apollo Théâtre L’Institut du Monde Arabe, 10 mars 2022, Paris.

Après avoir foulé la scène de l’IMA Comedy Club, Kamel Abdat et Malik Belkhodja, lauréats 2020 et 2021 du prix « Coup de Cœur de l’IMA Comedy Club » investissent l’Apollo Théâtre.

Kamel Abdat est comédien, humoriste et chroniqueur algérien. Après ses débuts dans le théâtre amateur puis à la radio algérienne, il est découvert par le grand public dans un télé crochet en 2012. Il est l’un des initiateurs du premier journal politique et satirique télévisuel algérien Jarnan el-Gusto et un des auteurs des Guignols du Maghreb en Tunisie. Amoureux de la scène et de l’écriture, il a étudié puis enseigné la littérature française à l’Université d’Alger. Kamel Abdat est le représentant d’une nouvelle génération d’artistes qui brisent les tabous avec humour. C’est son ton décalé, son regard acerbe sur l’actualité de son pays et son humour fin que le jury de l’IMA Comedy Club a souhaité récompenser lors de la première édition du festival en 2020.

Malik Belkhodja est né à Alger en 1991. À 18 ans, il part à Paris pour poursuivre des études et décroche le poste de business developer dans un cabinet de conseil spécialisé dans l’énergie. Parallèlement, il se tourne vers sa passion de longue date : humour, une passion de longue date. Il est le co-créateur du Cercle du rire et du Sébastopol Comedy Club. Il aiguise son style en tentant de trouver un juste équilibre entre les sujets graves et les sujets plus légers qu’il mêle et démêle entre ses origines algériennes, sa vie à Paris et sa nostalgie pour la Tunisie où il a vécu pendant 2 ans. Il nous dévoile avec tendresse et esprit la complexité des relations humaines en général et des relations amoureuses en particulier. En 2021, Malik Belkhodja est le deuxième humoriste à remporter le prix « Coup de cœur de l’IMA Comedy Club ».

