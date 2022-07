Kamel, 40 ans de scène, 15 octobre 2022, .

Kamel, 40 ans de scène, 15 octobre 2022.

Offrant ses vannes dans les restaurants et discothèques il déclenchait des applaudissements jusqu'au fond des cuisines… Très vite, sa réputation se nourrit de sketches cultes : Le London, L'avion, Le chauffeur de bus. Des sketches qui ont traversé les générations, applaudis par des milliers de fans. On court l'applaudir en famille sans jamais se lasser.



Kamel nous revient encore plus mordant avec son humour marseillais et cette faconde qui le rend unique dans le monde du spectacle. Émouvant, drôle et passionnant, il cultive à merveille l’art de l’improvisation. Il nous entraine dans un florilège de situations plus folles les unes que les autres. On le retrouve à la fois navigateur, curé, chirurgien, biker…



Il nous promet une première partie ébouriffante pleine de surprises et d’invités dont il a le secret.

Un spectacle où l’on va rire de la première à la dernière minute…



Un pur bonheur !

Aucun éclat de rire ne vous sera épargné.

