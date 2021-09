Kamarad • Yoko? Oh No! • Peter Banane SUPERSONIC, 16 octobre 2021, Paris.

KAMARAD

Kamarad est un groupe de Post Punk aux influences diverses souvent puisées dans la fin des années 70. Un son résolument abrasif et embué dans la distorsion.

Le groupe approche de la centaine de concerts en France, à New-York, en Allemagne, en Suisse ou en Belgique qui ont laissé des traces sur les murs. Des gouttes de sueur, une énergie et une envie résolument ancrées dans l’héritage du punk mancunien, du CBGB de New-York, et du crachin de Seattle.

Une certaine idée d’un Rock’n’roll qui n’obéit pas et fait ce qu’il veut.

YOKO? OH NO!

Du rock garage en soutane : voilà le credo de Yoko? Oh No!, un groupe mi-punk mi-prêtres, formé en 2018 par John Lemon (guitare/chant) et Stone (basse/chant), deux amis de longue date rapidement rejoints par Tim (batterie/chant) pour former un trio plein d’amour et d’énergie.

Au croisement d’influences qui balayent tout le spectre du rock – les Beatles, vous l’aurez deviné, mais aussi NOFX, Arctic Monkeys, The Hives… Les compositions de Yoko? Oh No! mêlent l’ardeur des rythmes punk et garage à la douceur de mélodies romantiques ponctuées par des paroles contestataires et humoristiques.

PETER BANANE

Des murs de guitares, une batterie en rafale et une basse aux grands écarts pop, le tout parachevé par deux chanteurs anglophones aux lignes puissantes et mélodiques.

