Médiathèque de Wittelsheim, le dimanche 19 septembre à 16:00

### Venez assister à un concert post punk ! Kamarad est un groupe de Post Punk aux influences diverses souvent puisées dans la fin des années 70. Un son résolument abrasif et embué dans une distorsion languissante. [[https://kamaradband.com](https://kamaradband.com)](https://kamaradband.com)/ [[https://youtu.be/LbpII6xqX6E](https://youtu.be/LbpII6xqX6E)](https://youtu.be/LbpII6xqX6E)

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

