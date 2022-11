Kalypso, le festival du hip-hop Catégorie d’évènement: île de France

Créé en 2013 sous l’impulsion du chorégraphe Mourad Merzouki, dans le prolongement de ses missions à la tête du CCN de Créteil & du Val-de-Marne, le festival Kalypso est devenu l’une des références majeures de la création hip-hop contemporaine. Il revient cette année du 5 novembre au 16 décembre. Déjà 10 ans ! Le festival Kalypso fête ses dix ans du 5 novembre au 16 décembre 2022 dans 26 villes d’Île-de-France. Cet anniversaire, qui marque également la fin du mandat de 13 ans de Mourad Merzouki à la direction de CCN de Créteil et du Val-de-Marne est l’occasion de sonder l’évolution de la danse hiphop tout en explorant les nouveaux chemins de la création chorégraphique. Pour ce rendez-vous, 57 compagnies inventives et engagées sont conviées à partager leur désir de dire le monde, leur rage de vivre et leur plaisir d’être ensemble. Contact : https://kalypso.karavelkalypso.com/programmation/?location_place=&order=date_ASC

