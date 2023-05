Vide grenier et bourse aux plantes Kaltenhouse rue des mésanges, 11 juin 2023, Kaltenhouse.

Le 16ème Marché aux Puces de notre Association Deci Delà à KALTENHOUSE associé à notre 4ème Bourse aux Plantes, le même jour et au même endroit, à savoir le parc des loisirs de Kaltenhouse.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. 0 EUR.

rue des mésanges

Kaltenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est



The 16th Flea Market of our Association Deci Delà in KALTENHOUSE associated with our 4th Plant Exchange, on the same day and at the same place, namely the leisure park of Kaltenhouse

El 16º Rastro de nuestra Asociación Deci Delà en KALTENHOUSE asociado a nuestra 4ª Feria de Plantas, el mismo día y en el mismo lugar, a saber, el parque de ocio de Kaltenhouse

Der 16. Flohmarkt unseres Vereins Deci Delà in KALTENHOUSE in Verbindung mit unserer 4. Pflanzenbörse am selben Tag und am selben Ort, nämlich im Freizeitpark von Kaltenhouse

Mise à jour le 2023-05-10 par Commune de Bischwiller