CSC Robert Schuman – Annexe Les Pins, le vendredi 22 octobre à 17:00

Tout juste lauréate du 6e prix des Musiques de l’Océan Indien en 2017, **KALOUNE** s’est fait une place parmi les voix singulières de la Réunion. Entre la prière, la déclamation et le chant, quelque part à la frontière de ces différents modes d’expressions, **KALOUNE** construit une parole réunionnaise nouvelle, à même de conduire jusque dans les consciences d’aujourd’hui la mémoire dont son écriture est porteuse. Car cette jeune artiste est d’abord un auteur, poète abordant des thèmes comme la femme, l’histoire et la spiritualité. Bercée par les chants traditionnels, sacrés ou profanes, des kabarés, cérémonies dédiées aux ancêtres, elle balaye le vaste champ de l’identité créole, des origines africaines aux métissages d’aujourd’hui pour inventer une poésie unique. Sublimant la présence de l’invisible, sa voix cristalline, entre prière, déclamation et chant invite à un voyage exaltant entre passé et présent. – * Un concert annoncé dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** –

[GRATUIT | Réservation : 03 88 06 91 14 ]

CSC Robert Schuman – Annexe Les Pins 44a Rue des Carrières 67500 Haguenau Haguenau Bas-Rhin

2021-10-22T17:00:00 2021-10-22T18:00:00

