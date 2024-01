KAL’ON ZE ROCK Chalonnes-sur-Loire, samedi 24 février 2024.

KAL’ON ZE ROCK Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2024-02-24 17:30:00

fin : 2024-02-24

L’association Powerstripes souhaite promouvoir des groupes locaux qui ont peu de possibilités de se produire en public. A cette fin, l’association permet à des formations musicales de se produire au Kal On Ze Rock.

Entrée gratuite – Boissons et restauration (type fouaces et crêpes) sur place

Halle des Mariniers

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire kalonzerock.powerstripes.asso@gmail.com



