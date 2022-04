KALOD STREAD GLAZEN TOURNAMEN 2022 Carantec, 30 avril 2022, Carantec.

KALOD STREAD GLAZEN TOURNAMEN 2022 Carantec

2022-04-30 – 2022-04-30

Carantec Finistère

La deuxième étape du championnat de France de street golf 2022 se disputera sur l’île Callot pendant les vacances de Pâques !

Le parcours comportera neuf trous plus un trou bonus et la compétition se déroulera pendant la haute mer. On attendra 81 joueurs, par équipes de trois. Les joueurs viendront de toute la France.

La faune et la flore sont protégées sur l’île , c’est pour cela que tout le parcours sera balisé et délimité pour éviter les piétinements des zones sensibles. D’autre part, la remise des prix, la restauration ainsi que la soirée auront lieu dans le cadre sécurisé et privatif de l ‘ancienne école de Callot . Dès votre arrivée, des cendriers de plage ainsi que des sacs poubelles vous seront distribués pour ne laisser aucune trace de notre passage, n’hésitez pas à ramasser des déchets qui seraient déjà là et qui ne sont pas à vous.

Il n’y a aucun commerce sur l’île, prenez vos précautions (TPE sur place) crêpes, vin de toutes les couleurs et bières locales seront prévues pour le midi et un plat chaud pour le soir.

Les inscriptions pour les équipes (3 personnes) sont ouvertes au tarif de 30€ par équipe.

contact@streetgolfalouest.com +33 6 98 77 56 15

La deuxième étape du championnat de France de street golf 2022 se disputera sur l’île Callot pendant les vacances de Pâques !

Le parcours comportera neuf trous plus un trou bonus et la compétition se déroulera pendant la haute mer. On attendra 81 joueurs, par équipes de trois. Les joueurs viendront de toute la France.

La faune et la flore sont protégées sur l’île , c’est pour cela que tout le parcours sera balisé et délimité pour éviter les piétinements des zones sensibles. D’autre part, la remise des prix, la restauration ainsi que la soirée auront lieu dans le cadre sécurisé et privatif de l ‘ancienne école de Callot . Dès votre arrivée, des cendriers de plage ainsi que des sacs poubelles vous seront distribués pour ne laisser aucune trace de notre passage, n’hésitez pas à ramasser des déchets qui seraient déjà là et qui ne sont pas à vous.

Il n’y a aucun commerce sur l’île, prenez vos précautions (TPE sur place) crêpes, vin de toutes les couleurs et bières locales seront prévues pour le midi et un plat chaud pour le soir.

Les inscriptions pour les équipes (3 personnes) sont ouvertes au tarif de 30€ par équipe.

Carantec

dernière mise à jour : 2022-04-06 par