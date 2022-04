KALLISTI – PARASITE Balma, 10 mai 2022, Balma.

La capacité des parasites de manipuler la cognition et le comportement de leur hôte est fascinante car elle soulève des questions philosophiques telles que la notion de libre-arbitre. PARASITE mêle dans un mouvement original cirque, théâtre, danse et biologie, et propose de découvrir au plateau l'infection et la folie sous différents aspects. De l'humain à la coccinelle, du rat au chat, du mât chinois au chant : nous explorons par le corps ce qui se passe dans le cerveau.

La manipulation mentale n’est plus de la science-fiction.

