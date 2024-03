Kalliroi & le FadoRebetiko Project Latté Marseille, vendredi 19 avril 2024.

Kalliroi & le FadoRebetiko Project ♫♫♫ Vendredi 19 avril, 21h00 Latté 8€

http://www.lattemarseille.frecque, Kalliroi Raouzeou, fait vibrer la ‘saudade’, la nostalgie mélangée avec la joie, en réunissant le Rebetiko grec avec le Fado portugais et c’est dans sa voix que se rencontrent la mélancolie et la liberté.

Kalliroi Raouzeou puise dans ses influences musicales comme dans la poésie populaire de son pays pour tisser ce lien entre deux peuples qui racontent la même histoire. Entremêlant les airs de Fados et de Rebetiko, les versions traditionnelles avec les créations contemporaines, le FadoRebetiko Project sait créer un monde à lui !

Elle est accompagnée par le bouzoukiste Jean Marc Gibert et le contrebassiste Nicolas Koedinger, artistes des Musiques du Monde avec qui elle collabore depuis 10 ans.

Kalliroi Raouzeou : chant, piano acoustique

Jean Marc Gibert : bouzouki, guitare acoustique

Nicolas Koedinger : contrebasse

https://www.youtube.com/watch?v=YSk5nFJtkr0

PAF : 8 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20

