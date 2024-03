Kalliroi et le Fado Rebetiko Project Latté Marseille 2e Arrondissement, vendredi 19 avril 2024.

Kalliroi et le Fado Rebetiko Project vous donnent rendez-vous au Latté vendredi 19 avril pour une soirée sous le signe du blues méditerranéen.

La chanteuse et pianiste grecque, Kalliroi Raouzeou, fait vibrer la « saudade », la nostalgie mélangée avec la joie, en réunissant le Rebetiko grec avec le Fado portugais et c’est dans sa voix que se rencontrent la mélancolie et la liberté.



Kalliroi Raouzeou puise dans ses influences musicales comme dans la poésie populaire de son pays pour tisser ce lien entre deux peuples qui racontent la même histoire. Entremêlant les airs de Fados et de Rebetiko, les versions traditionnelles avec les créations contemporaines, le FadoRebetiko Project sait créer un monde à lui !



Elle est accompagnée par le bouzoukiste Jean Marc Gibert et le contrebassiste Nicolas Koedinger, artistes des Musiques du Monde avec qui elle collabore depuis 10 ans.



Kalliroi Raouzeou, chant, piano acoustique

Jean Marc Gibert, bouzouki, guitare acoustique

Nicolas Koedinger, contrebasse 8 8 EUR.

Début : 2024-04-19 21:00:00

fin : 2024-04-19

Latté 16 Rue De l’Evêché

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

