Kälk Gouesnou, 24 juin 2022, Gouesnou.

Kälk Gouesnou

2022-06-24 – 2022-06-25

Gouesnou Finistère Gouesnou

Compagnie les Güms

S’inspirant des Inséparables, ces fameux perroquets qui restent en couple toute leur vie, KäLK nous parle du quotidien d’un couple, du fait de s’oublier pour penser le « nous » avant le « je ».

« Duo gestuellement burlesque », KäLK interroge la famille, la complicité, l’intimité en sublimant les petits riens de la vie. Mais rassurez-vous, rien de dramatique pour ce couple, bien au contraire !

Entre mime, jeu clownesque et musique, les GüMs s’expriment avec leurs corps, dans une approche poétique et décalée. Dans leur monde, tout est simple, léger et incroyablement loufoque. Jubilatoire.

Tout public, dès 8 ans / Durée : 50 min

+33 2 98 37 37 83

Gouesnou

