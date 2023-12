KALISKA – le conte musical – spectacle à partir de 5 ans Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris KALISKA – le conte musical – spectacle à partir de 5 ans Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, 26 décembre 2023 14:30, Paris. Du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 :

mercredi, vendredi

de 10h30 à 11h20

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h20

.Public enfants. A partir de 5 ans. payant Tarif plein : 11 euros Tarif réduit : 8 euros Le conte musical « Kaliska », c’est un musicien en live qui chante et incarne des personnages, associé à une conteuse. La conquête de l’ouest, en musique et en chansons. « Là où sont mes pieds, je suis à ma place. » L’est américain, il y a 400 ans… Kaliska est une jeune Powhatan de 8 ans vivant en 1610 en Virginie à côté de la colonie anglaise de Jamestown. Le problème ? Blancs et Indiens ne se comprennent pas, si bien que le

grand Manitou impose la nuit et sachez que le soleil ne reviendra que

lorsque la paix sera revenue entre les hommes ! La jeune Indienne et son allié anglais, Jim, partent sur les routes en quête d’apaisement et d’un pacte équitable pour tous. Le conte musical « Kaliska », c’est un musicien en live qui chante et incarne des personnages, associé à une conteuse. Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris Contact : https://kaliska.fr/ +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis http://www.theatredouze.fr/pages/Tarifs_article-286.html

Cie des papillons dans le ventre Kaliska spectacle jeune public pour les vacances de Noël

