KALIKA LA CIGALE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

KALIKA LA CIGALE, 16 juin 2023, PARIS. KALIKA LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-06-16 à 19:30 (2023-06-16 au ). Tarif : 24.9 à 24.9 euros. W SPECTACLE (L-R-19-417) présente ce spectacle. KALIKAKalika poursuit son ascension ! Vraie révélation scène de ces derniers mois, elle a défendu son premier EP LATCHO DROM à l’affiche de nombreux festivals (Printemps de Bourges, Solidays, Les Francofolies de la Rochelle, Art Rock…). Après avoir enflammé la scène de La Cigale durant le MaMA Festival en octobre dernier, l’artiste décide d’y revenir pour un concert exceptionnel le 16 juin 2023, soyez au rendez-vous !PMR : 01 49 25 89 99 KALIKA KALIKA Votre billet est ici LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris W SPECTACLE (L-R-19-417) présente ce spectacle. KALIKA Kalika poursuit son ascension ! Vraie révélation scène de ces derniers mois, elle a défendu son premier EP LATCHO DROM à l’affiche de nombreux festivals (Printemps de Bourges, Solidays, Les Francofolies de la Rochelle, Art Rock…). Après avoir enflammé la scène de La Cigale durant le MaMA Festival en octobre dernier, l’artiste décide d’y revenir pour un concert exceptionnel le 16 juin 2023, soyez au rendez-vous ! PMR : 01 49 25 89 99.24.9 EUR24.9. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA CIGALE Adresse 120, bld Rochechouart Ville PARIS Tarif 24.9-24.9 lieuville LA CIGALE PARIS Departement Paris

LA CIGALE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

KALIKA LA CIGALE 2023-06-16 was last modified: by KALIKA LA CIGALE LA CIGALE 16 juin 2023 La Cigale Paris

PARIS Paris