KALIKA + ENCHANTEE JULIA MUSEE WURTH, 17 février 2023, ERSTEIN CEDEX.

KALIKA + ENCHANTEE JULIA MUSEE WURTH. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

KALIKA Affirmative et combattante, la voix de KALIKA fait l’effet d’un coup de poing dans un gant de velours. Bam ! Ses paroles crues racontent les histoires d’amour et de sexe tumultueuses d’une jeune féministe de 22 ans. Tirant son surnom de Sara-la-Kali, sainte vénérée par la communauté des Gitans de Sainte-Marie-de-la-Mer comme de Kali, déesse indienne de la destruction et de la reconstruction, cette Catherine Ringer des temps modernes tape de la voix, le regard crépitant de rage mais le sourire barrant son doux visage. LATCHO DROM, qui veut dire “bonne route” est le titre de son premier EP. Vraie révélation scène de ces derniers mois, elle le défendra sur les routes en 2022 et est à l’affiche de nombreux festivals dont Le Printemps de Bourges, Les Francofolies de la Rochelle, Art Rock… Fan de Dalida, KALIKA assume son amour du kitsch, celui qui a bercé son enfance. « J’aime le populaire. Ce qui est sur le fil, sur la bascule, presque de mauvais goût. » KALIKA a la transparence salutaire, de celle qui amène une nouvelle génération de chanteuses à parler de sexe avec la même crudité que leurs homologues masculins, brisant (enfin) les clichés de douceur et de docilité encore trop souvent accolés au féminin. ENCHANTÉE JULIA Un nom facétieux, à l’image de la jeune femme qui le porte. Pleine d’humour et de spontanéité, la chanteuse et compositrice dépoussière la néo-soul et ce qu’elle refuse d’appeler le « RnB » à la française. Trop cliché, pour qui n’a pas les codes du genre. On la comprend. Petite, alors que ses camarades écoutent les tubes à la mode, elle se prend de passion pour les divas soul et les pointures du jazz. Sa voix suave et son écriture poétique rendent hommage à ses idoles, d’Erykah Badu à Claude Nougaro, en passant par Ella Fitzgerald. Représentante incontournable d’une néo soul à la française aux ambitions affirmées, flirtant avec la pop et la chanson, la chanteuse, autrice et compositrice Enchantée Julia fait son retour en 2022 avec un deuxième EP à la fois cathartique et hédoniste, intitulé LONGO MAÏ – “Longue vie” en provençal – véritable mantra de tous les jours et clin d’oeil assumé à ses origines. Elle invite le duo stéphanois Terrenoire (Révélation des Victoires de la Musique 2022) ainsi que la sensation rap Benjamin Epps.

MUSEE WURTH ERSTEIN CEDEX Z.I. Ouest – Rue Georges Besse 67158

