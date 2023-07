Kalika + 1ère partie EMB Sannois Sannois, 24 novembre 2023, Sannois.

Le vendredi 24 novembre 2023

de 20h30 à 22h55

.Tout public. payant

Tarif prévente : 17 euros / Tarif réduit : 15 euros / Tarif Carte EMB Jeune : 13 euros

Vous entendez ce bruit ? Ce mélange explosif de sonorités électroniques et d’hyper pop ? C’est ainsi que KALIKA débarque avec son premier album « Adieu les monstres ».

Une force de vivre, et surtout une envie d’éclore, que la jeune femme tient de sa grand-mère paternelle, Martine, avec qui elle a sillonné la France entière, de marché en marché. C’est d’ailleurs ce parcours de vie qui lui a permis de vaincre sa grande timidité, et de se lancer pour de bon dans la musique. Après la Nouvelle Star à 17 ans, elle a donc rejoint les bancs de la Music Academy International à Nancy, avant de finalement devenir parisienne et d’intégrer une école de jazz. École qu’elle arrêtera pour finalement faire les choses comme elle les entendait vraiment. Le 5 mai et après un EP prometteur (Latcho Drom), KALIKA a dévoilé le fruit de son travail : son tout premier album. Un projet construit à quatre mains avec son acolyte, Balthazar Picard.

EMB Sannois 2 rue du président G.Pompidou 95110 Sannois

Contact : https://emb-sannois.org/billetterie/ +33139800139 communication@emb-sannois.org https://www.facebook.com/emb.sannois https://www.facebook.com/emb.sannois

