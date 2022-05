Kali Masi • Chew • Alista / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 9 juin 2022, Paris.

Le 9 juin, trois groupes de punk/pop se produisent sur la scène du Supersonic, à Bastille. Pour une soirée musicale gratuite, rendez-vous dans le 12e !

KALI MASI

(SPunk – Chicago, US)

Après leur premier album de 2017, Wind Instrument, le deuxième disque de Kali Masi est plus qu’une collection de chansons, c’est une bouée de sauvetage. Passant directement à travers les murs de briques de sujets souvent difficiles comme l’abus émotionnel, les amitiés tendues et se sentir à l’aise dans la misère, les punks de Chicago livrent des hymnes poignants et autonomisants de l’identité et du soi. Ce n’est pas un disque de nostalgie – c’est un disque du présent. C’est un disque qui permet de réfléchir à l’endroit où l’on a atterri, à la façon dont on en est arrivé là et à la direction à prendre pour la suite. C’est reconnaître que vous n’êtes pas ce que les autres font de vous, mais seulement ce que vous faites de vous-même.

CHEW

(Psycheledic – Atlanta, US)

“Brett Reagan (guitare/électronique), Snare-uh Wilson (batterie) et Morgan Soltes (basse/synthé) forment CHEW, le groupe psychédélique d’Atlanta, en Géorgie.

Ce projet est un amalgame de visages familiers de la scène musicale d’Atlanta, agrémenté de renforts importés. Ces humains ont muté en ce trio après avoir joué avec des groupes pendant des années. Maintenant avec une nouvelle saveur extrême. Informez-vous.

Nous utilisons des samplers et des synthés analogiques mélangés à des instruments live pour tirer des influences de toutes les choses psychédéliques.

Le résultat est ce que vous en faites.”

ALISTA

(Power pop – Paris, FR)

Alista est un groupe de Rock Alternatif/Power Pop inspiré de la scène 90’s Rock.

Après deux EP intitulés respectivement “Home Alone” et “Home Alone 2”, le groupe débarque sur scène pour défendre ses chansons !

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

http://supersonic-club.fr/

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



