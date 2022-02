Kali Malone & Macadam Ensemble – Festival Variations Chapelle de l’Immaculée, 22 avril 2022, Nantes.

2022-04-22

Horaire : 21:30

10 € / 15 € (hors frais de location en ligne)

En alliant orgue et instruments numériques, Kali Malone tisse les textures harmoniques d’un univers minimaliste captivant.La musicienne travaille sur la matière des sons et la répétition de mouvements pour créer des paysages intimes à la profondeur de champ étonnante.À l’occasion de ce concert, Kali Malone présente des nouvelles compositions pour orgues positifs et chœur créées pour Variations. Elle convie le Macadam Ensemble dont le répertoire est dédié à la musique ancienne mais aussi à la création contemporaine, et convoque la poésie de l’auteur William Edward Burghardt Du Bois dont les textes, comme des mantras spirituels, résonnent avec force dans l’enceinte de la chapelle de l’Immaculée.Invitée par Stephen O’Malley dans le cadre d’une carte blanche. Stephen O’Malley, alias SOMA, est musicien, compositeur, producteur et artiste visuel. Guitariste emblématique de la scène doom-metal, l’artiste est membre fondateur de groupes tels que Burning Witch, Sunn O))) ou Khanate. Artiste associé au lieu unique pour la saison 2021-22, il invite trois artistes pour cette édition 2022 de Variations : Kali Malone, Ellen Arkbro et Piano Ensemble. En partenariat avec Musique Sacrée à la cathédrale Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

Chapelle de l’Immaculée adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

http://festival-variations.fr