Kali Malone – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 28 mars 2021-28 mars 2021, Nantes.

2021-03-28 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Concert. Kali Malone est une compositrice et musicienne américaine basée à Stockholm. Alliant instruments analogiques (dont son instrument de prédilection, l’orgue à tubes) et digitaux, celle-ci tisse les textures harmoniques d’un univers à la fois minimaliste et captivant.Son œuvre majeure, The Sacrificial Code, a été élue album de l’année 2019 par Boomkat, célèbre et influent disquaire indépendant en ligne. Aérienne, précise, Kali Malone travaille avec rigueur sur la matérialité des sons autant que sur la composition, révélant les infinies possibilités des instruments à créer des paysages intimes dont la profondeur de champ est étonnante. Ces monolithes sonores altèrent la perception et offrent la possibilité d’un refuge, auquel on accède par le recueillement.Kali Malone jouera une pièce spécialement commandée par le lieu unique pour le festival Variations.Kali Malone : orgue et musique électroniqueStephen O’Malley : orgueMacadam Ensemble : choeur (4 chanteurs) Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne

